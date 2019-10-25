В Калининграде наказали нескольких полицейских за смерть задержанного от ожогов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде наказаны и уволены несколько сотрудников Московского отдела полиции, в котором административно задержанный получил смертельные ожоги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установила служебная проверка, полицейские "не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно задержанного, в результате которого он повредил радиатор отопления и получил термические ожоги".

Двое полицейских, которые видели, что задержанный ведет себя агрессивно, но не приняли мер, чтобы успокоить его, были уволены из органов по отрицательным мотивам. Материалы проведенной по ним проверки были переданы в Следственный комитет РФ (СКР) для принятия решения по уголовному делу о халатности (статья 293 УК РФ), отметили в МВД.

Кроме того, семь сотрудников полиции, в том числе и руководители отдела, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

Как сообщалось, ночью 20 октября в дежурную часть по Московскому району Калининграда был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан за административное нарушение по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, он повредил радиатор, в результате чего получил термические ожоги.

Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая его госпитализировала. Пострадавший скончался в больнице. По данному факту региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как полагает следствие, должностные лица полиции не обеспечили надлежащий контроль за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья задержанного, что привело к ожогам и смерти гражданина.