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Газ взорвался в жилом доме в пермском поселке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали после взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Полазна (Пермский край).

В пресс-службе регионального МЧС сообщили в четверг, что сообщение о взрыве газо-воздушной смеси поступило 24 октября в 10:30 (8:30 по Москве). Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме в Добрянском городском округе, поселок Полазна.

По предварительным данным, пострадали двое взрослых жильцов дома. Отмечается, что пожара не было.

По уточненным данным, эвакуированы 24 человека, в том числе 9 несовершеннолетних.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, у него ожоги. Состояние второго пострадавшего пока неизвестно.

Пермский край

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