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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

Жительницу Красноярска осудили на два года за создание женской ячейки ИГ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд признал жительницу Красноярска виновной в организации женской религиозной ячейки, пропагандирующей терроризм, и приговорил ее двум годам колонии-поселения, сообщает в четверг пресс-служба управления ФСБ России по краю.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Абдуллаева Л.И. организовала в Красноярске деятельность женской радикальной религиозной ячейки, ориентированной на идеологию запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники установили факты пропаганды и оправдания терроризма среди участниц собраний данной организации.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось в красноярском главке СКР по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета).

Красноярск ФСБ

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