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Семь пострадавших при разрушении дамб в Красноярском крае выписаны из больниц

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Госпитализированными после разрушения дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края остаются девять пострадавших, семь человек - выписаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"Выписаны все пациенты из Курагинской и Минусинской районных больниц, на лечении остаются только девять человек в Красноярске в краевой клинической больнице из числа пострадавших, но, скорее всего, часть из них также будут выписаны сегодня после полудня", - сказала собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что в медучреждениях края остаются 16 пострадавших.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков. Холдинг "Сибзолото", куда входит артель, сообщает о 44 пострадавших.

Красноярский край

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