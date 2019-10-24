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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".

"Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить", - сказал Медведев в четверг на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России".

Еще в сентябре, после прошедших в единый день голосования выборов, Медведев говорил, что нужно проанализировать и взвесить, стоит ли применять такую практику. По его словам, те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", "за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют", потому что уже идентифицировали его как представителя "Единой России".

На выборах 8 сентября в Мосгордуму прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя "Яблока" и три кандидата от "Справедливой России".

Дмитрий Медведев Единая Россия

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