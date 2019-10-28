Рязанского священника отстранили от службы за пьянство и избиение жены

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Митрополит Рязанский и Михайловский Марк издал указ о годовом запрете службы для клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, сообщила в понедельник пресс-служба Рязанской епархии.

Запрет введен "за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами", говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в пятницу супруга Покровского подала в полицию заявление об избиении. У женщины были "гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга". По ее словам, муж-священник избивал ее на глазах у четырех детей.