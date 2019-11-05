На избивавшего жену рязанского священника завели уголовное дело

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, избивавшего свою жену, сообщили во вторник "Интерфаксу" в УМВД России по региону.

Дело заведено по ч. 1 ст. 119 "угроза убийством". По словам собеседника агентства, поводом для уголовного преследования Покровского послужило заявление жены священника, в котором говорилось что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж избивал ее и угрожал задушить.

"По заявлению была проведена проверка, на основании которой было возбуждено уголовное дело", - рассказал он. Также по факту установления побоев назначена экспертиза, по результатам которой будет также проведена проверка.

В конце октября сообщалось, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк издал указ о годовом запрете службы для клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского "за систематическое нарушение церковной дисциплины", выразившемся в пьянстве и жестоком обращении с членами семьи. Священник был направлен на послушание работать поваром в Рязанской семинарии.

Местные СМИ писали, что у избитой супруги Покровского были "гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга". По словам самой женщины, муж-священник избивал ее на глазах у четырех детей.