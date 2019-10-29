В РФ отзовут 27 Lamborghini Aventador из-за проблем с двигателем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные в 2017-2019 гг.

Причина отзыва - "вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения", а именно при отпускании педали газа при работе двигателя на холостом ходу.

Подразделение Volkswagen обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Для владельцев ремонт будет бесплатным.