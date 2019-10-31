На Сахалине прокуратура проверит сообщения о боях без правил для подростков

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На Сахалине прокуратура начала проверку сообщений в соцсетях об уличных кулачных боях между подростками в Охе. Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

О боях днем ранее сообщило интернет-издание "Okha65.RU", которое нашло во "ВКонтакте" группу, в которой добровольцев приглашают на бои без правил, до нокаута и в которой состоят в основном подростки из Охи в возрасте от 13 до 17 лет. В боях участвуют до 160 человек, сообщила "Амурская служба новостей". 31 октября группа изменила статус, и список ее участников стал недоступен.

Жительница Охи в комментарии к публикации о боях на сайте РИА "Сахалин-Курилы" написала, что подростки собираются в парке, их от 12 до 15 человек, и мальчики "бились очень жестоко, а девочки их подбадривали и снимали на телефон все происходящее".

В связи с этим сообщениями Охинская городская прокуратура решила проверить деятельность органов системы профилактики нарушений со стороны несовершеннолетних.