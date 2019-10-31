ФЕОР решила открыть в Москве мини-синагоги шаговой доступности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Федерация еврейских общин России планирует открывать новые мини-синагоги в разных районах Москвы. Об этом объявил президент ФЕОР Александр Борода.

По его словам, в городе уже есть 32 мини-синагоги (бейт-хабады), но их нужно еще больше.

Ранее он говорил, что евреи Москвы нуждаются в синагогах шаговой доступности, поскольку в шаббат и праздники нельзя пользоваться транспортом.

"Таким образом, чтобы быть в синагоге на важных молитвах, члены общины должны жить в шаговой доступности от нее. Из-за этого многие религиозные люди вынуждены снимать жилье рядом с уже имеющимися синагогами, но мы понимаем, что это может быть сопряжено с рядом личных трудностей, поэтому необходимо открывать небольшие синагоги, общины в тех районах, где пока вообще ничего нет", - пояснил Борода.