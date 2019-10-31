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В поликлинике на Сахалине потолок упал на посетителей с детьми

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На Сахалине началась прокурорская проверка в связи с обрушением конструкций подвесного потолка в поликлинике №6 в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило областное надзорное ведомство. Потолок упал на женщину с детьми, которая ожидала своей очереди, передавало агентство "Sakhalin-Info".

В Минздраве региона "Интерфаксу" подтвердили, что в поликлинике рухнул потолок. Сейчас эту конструкцию разобрали и укрепили, а также начали проверку остальных навесных потолков в здании. По факту обрушения Минздрав проводит служебную проверку.

Обрушение произошло около 18:00 четверга в помещении, где мамы с детьми ждали приема, сообщало "Sakhalin-Info". Одна женщина рассказала, что конструкция попала ей по голове, а детей она успела прикрыть. Госпитализация никому не потребовалась.

"Кроме нас, еще человек 5, наверное, было. Плюс персонал", - сказала она.

В поликлинике сейчас проходит косметический ремонт. Обвалившийся потолок был собран примерно за две недели до обрушения, заявил агентству главврач поликлиники Артем Нагорный.

Сахалин Южно-Сахалинск

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