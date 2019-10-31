Главу, секретаря и члена УИК будут судить в Красноярске за фальсификацию на выборах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дело о фальсификации на выборах депутатов красноярского горсовета, прошедших 9 сентября прошлого года, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, председатель избиркома на участке N384 сфальсифицировала итоги голосования в горсовет Красноярска, проставив в пустых бланках отметки о голосовании за определенных кандидатов и партии в 64 бюллетенях от имени 32 избирателей, запечатала их в конверты и проставила на них подписи от имени членов комиссии.

Также секретарь комиссии по указанию председателя внесла в список избирателей заведомо ложные сведения о 23 досрочно проголосовавших избирателях и поставила за них подписи. Кроме того, для увеличения показателей явки на выборах председатель вместе с одним из членов комиссии внесли ложные данные в список избирателей о том, что восемь человек проголосовали досрочно.

Против председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии было возбуждено уголовное дело по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). По данным следствия, под весом представленных доказательств, в том числе почерковедческих экспертиз, фигуранты дела признали вину. Их уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.