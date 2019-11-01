Поиск

Неизвестный храм нашли на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря в Ингушетии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ингушские исследователи в ходе экспедиции обнаружили в горной части республики неизвестный ранее храм, сообщили "Интерфаксу" в археологическом центре имени Евгения Крупнова.

Храм Гал-Ерд, о котором не знала научная общественность, расположен на правом берегу реки Асса на высоте почти 2,2 тыс. м над уровнем моря. В центре отметили, что интересна как архитектура постройки, так и место ее расположения. Исследователи планируют детально изучить находку.

На днях сотрудники Археологического центра Ингушетии на горе Гаьл-Ерд-Корт выявили и исследовали неизвестный научной общественности храм Гал-Ерд. Он расположен на правом берегу р. Асса, на высоте почти 2200 м над уровнем моря. Постройка интересна во всех отношениях как по месту расположения, так и по формальным особенностям и архитектуре. Фото М. Гандарова #АрхеологическийЦентр #ИнгАрхеология #Ингушетия #Археология

Публикация от Археологический центр (@arheologiya_ri)

Как сообщалось, в середине октября в горной части Ингушетии близ архитектурного комплекса Кост сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника обнаружили шесть неизвестных и ранее не учтенных наукой древних жилых строений и склепов.

Древние сооружения разрушены до основания. Речь идет о двух подземных и четырех полуподземных склепах. Выявленные постройки с заявлениями о включении в единый госреестр объектов культурного наследия направлены в управление культурного наследия правительства Ингушетии.

Далее для установления критериев историко-культурной ценности заявленные архитектурные памятники включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Подобные уникальные сооружения подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

По данным управления культурного наследия республики, по состоянию на июль 2019 года на территории музея-заповедника находятся на госохране 1858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.

Ингушетия

Новости
Дело "Седьмой студии"

Суд отказался отправлять фигурантов дела "Седьмой студии" под подписку о невыезде

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по "делу Голунова"

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей
Дело "Седьмой студии"

Прокурор попросил вернуть фигурантам дела "Седьмой студии" подписки о невыезде

Борьба с иноагентами

Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам
Убийство бывшего мэра Киселевска

Источник раскрыл личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска злоумышленников

Источник раскрыл личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска злоумышленников
Убийство бывшего мэра Киселевска

В СК рассказали о гибели экс-мэра Киселевска в перестрелке

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу
Убийство бывшего мэра Киселевска

Экс-глава кузбасского Киселевска перед смертью ранил одного из нападавших

Убийство бывшего мэра Киселевска

Экс-главу кузбасского Киселевска убили в собственном доме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');