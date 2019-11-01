Неизвестный храм нашли на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря в Ингушетии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ингушские исследователи в ходе экспедиции обнаружили в горной части республики неизвестный ранее храм, сообщили "Интерфаксу" в археологическом центре имени Евгения Крупнова.

Храм Гал-Ерд, о котором не знала научная общественность, расположен на правом берегу реки Асса на высоте почти 2,2 тыс. м над уровнем моря. В центре отметили, что интересна как архитектура постройки, так и место ее расположения. Исследователи планируют детально изучить находку.

Как сообщалось, в середине октября в горной части Ингушетии близ архитектурного комплекса Кост сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника обнаружили шесть неизвестных и ранее не учтенных наукой древних жилых строений и склепов.

Древние сооружения разрушены до основания. Речь идет о двух подземных и четырех полуподземных склепах. Выявленные постройки с заявлениями о включении в единый госреестр объектов культурного наследия направлены в управление культурного наследия правительства Ингушетии.

Далее для установления критериев историко-культурной ценности заявленные архитектурные памятники включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Подобные уникальные сооружения подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

По данным управления культурного наследия республики, по состоянию на июль 2019 года на территории музея-заповедника находятся на госохране 1858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.