В Петербурге задержаны подозреваемые в контрабанде антиквариата из Европы

По версии следствия, они ввозили иконы, украшения и мебель грузовиками, а на таможне говорили, что купили все это для себя

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга объявила, что разоблачила группу, которая занималась незаконным ввозом антиквариата из Европы. Пяти подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде, двоих поместили под домашний арест, трое находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, они грузовиками ввозили иконы, ювелирные украшения, мебель и бронзу, используя паром, курсирующий между Финляндией и Петербургом. В декларациях они писали, что везут антиквариат для личного пользования, что закон разрешает. Следствие считает, что на самом деле они антиквариат перепродавали магазинам Москвы и Петербурга, а также частным коллекционерам по наличному расчету.

Так, следователи установили причастность подозреваемых ко ввозу весной 2019 года более 800 предметов. Стоимость антиквариата они оценили в несколько миллионов рублей, следствие считает эту оценку заниженной. Точную сумму неуплаченных таможенных сборов установят позже, пообещали в МВД.

В результате обысков в квартирах подозреваемых, на складах и в антикварных магазинах были изъяты предметы антиквариата и грузовики, на которых их перевозили.

По делу проходят трое мужчин в возрасте от 51 года до 62 лет и две женщины 43 и 65 лет, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, некоторые из них были судимы за кражу, обман покупателей и незаконный оборот наркотиков. Пока следствие установило их причастность ко ввозу трех партий контрабанды в марте и апреле. Таможенникам они платили за бездействие от 10 000 до 20 000 рублей, добавил собеседник агентства.

26 октября Северо-Западное управление СКР на транспорте сообщило, что задержаны два сотрудника Шкиперского поста Балтийской таможни за регулярное получение взяток от подозреваемых в незаконном ввозе культурных ценностей. В пресс-службе управления уточнили, что суд отказался их арестовывать и оставил на свободе под запрет определенных действий.

В ГУ МВД по Петербургу "Интерфаксу" сказали, что контрабанду ввозили через Шкиперский пост, но задержанные таможенники с этим делом не связаны.