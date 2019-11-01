Поиск

В Петербурге задержаны подозреваемые в контрабанде антиквариата из Европы

По версии следствия, они ввозили иконы, украшения и мебель грузовиками, а на таможне говорили, что купили все это для себя

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга объявила, что разоблачила группу, которая занималась незаконным ввозом антиквариата из Европы. Пяти подозреваемым предъявлены обвинения в контрабанде, двоих поместили под домашний арест, трое находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, они грузовиками ввозили иконы, ювелирные украшения, мебель и бронзу, используя паром, курсирующий между Финляндией и Петербургом. В декларациях они писали, что везут антиквариат для личного пользования, что закон разрешает. Следствие считает, что на самом деле они антиквариат перепродавали магазинам Москвы и Петербурга, а также частным коллекционерам по наличному расчету.

Так, следователи установили причастность подозреваемых ко ввозу весной 2019 года более 800 предметов. Стоимость антиквариата они оценили в несколько миллионов рублей, следствие считает эту оценку заниженной. Точную сумму неуплаченных таможенных сборов установят позже, пообещали в МВД.

В результате обысков в квартирах подозреваемых, на складах и в антикварных магазинах были изъяты предметы антиквариата и грузовики, на которых их перевозили.

По делу проходят трое мужчин в возрасте от 51 года до 62 лет и две женщины 43 и 65 лет, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, некоторые из них были судимы за кражу, обман покупателей и незаконный оборот наркотиков. Пока следствие установило их причастность ко ввозу трех партий контрабанды в марте и апреле. Таможенникам они платили за бездействие от 10 000 до 20 000 рублей, добавил собеседник агентства.

26 октября Северо-Западное управление СКР на транспорте сообщило, что задержаны два сотрудника Шкиперского поста Балтийской таможни за регулярное получение взяток от подозреваемых в незаконном ввозе культурных ценностей. В пресс-службе управления уточнили, что суд отказался их арестовывать и оставил на свободе под запрет определенных действий.

В ГУ МВД по Петербургу "Интерфаксу" сказали, что контрабанду ввозили через Шкиперский пост, но задержанные таможенники с этим делом не связаны.

Петербург Шкиперский пост Финляндия

Новости

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Петербуржец, давивший на "Хаммере" машины, осужден на 17 лет за съемку порно с дочерью

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам "розовую зиму"

После убийства ребенка в Нарьян-Маре задержали охранника детского сада

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду

Суд в Нарьян-Маре арестовал убийцу мальчика в детсаду

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Дело "Седьмой студии"

Суд отказался отправлять фигурантов дела "Седьмой студии" под подписку о невыезде

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд потребовал предоставить материалы СКР по "делу Голунова"

Суд потребовал предоставить материалы СКР по "делу Голунова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');