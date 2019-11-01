Экс-генерал милиции арестован за подготовку убийства

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд (Ставропольский край) вынес постановление об аресте отставного генерала милиции, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства жены своего умершего брата.

Туривненко заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба горсуда в пятницу.

По ее данным, Туривненко готовил убийство гражданской жены покойного брата, решив, что после ее смерти он сможет оказать влияние на своего племянника, который унаследовал все имущество погибшего. По версии следствия, подозреваемый собирался получить в собственность доли в организациях ООО "Санаторий Солнечный", ООО "Росток" и ООО "Питергоф".

Ранее со ссылкой на данные СКР сообщалось, что Туривненко подозревается по части 4 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).