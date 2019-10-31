Генерала полиции в отставке задержали по подозрению в подготовке убийства

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Отставной генерал-майор полиции, бывший начальник Западного управления внутренних дел на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке убийства жены своего умершего брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении него уголовное дело. Туривненко подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму)".

Должность начальника Западного УВД на транспорте Туривненко занимал до 2010 года.

По данным следствия, Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство гражданской жены ранее умершего брата. Таким образом фигурант намеревался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая перешла по наследству его племяннику.

"При этом он полагал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство. Для этого подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совершить преступление за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным СК, о противоправных действиях "исполнитель" сообщил в правоохранительные органы и дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов, куда обратился знакомый Туривненко. Предотвращением заказного убийства занимались сотрудники СК и МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Для приобретения огнестрельного оружия "исполнитель" получил от Туривненко 150 тыс. рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан.