Минздрав изменил нормы потребления соли в соответствии с рекомендациями ВОЗ

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подписала приказ, фиксирующий изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. В соответствии с ним, пишет в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, уровень потребления соли приведён в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Здесь учитывается вся соль, потребляемая человеком, то есть поступающая со всей пищей, а не только та, что используется для досаливания.

При этом, отмечает замминистра, люди нередко употребляют в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта или инсульта.

Салагай приводит способы сокращения потребления соли, которые предлагает ВОЗ.

Это сокращение использования соли приготовлении пищи и сокращение потребления солёных закусок (cюда же относится, например, соевый соус).

Кроме того, рекомендуется убрать солонки со стола, чтобы не досаливать без особой необходимости. А также внимательнее изучать этикетки и выбирать товары с низким содержанием соли.

Как отмечает Салагай, указание на то, что некоторые виды соли не вызывают гипертонии, т.к. имеют природное происхождение, не соответствуют истине. Главным является не происхождение соли, а количество содержащегося в ней натрия.

В приказе также отмечается, что согласно рекомендациям ВОЗ вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжёлых заболеваний, связанных с недостатком йода.