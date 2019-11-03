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В Брянске подросток разбился насмерть, сорвавшись с крыши девятиэтажки

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Брянские следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего учащегося одного из техникумов.

Пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области сообщает, что возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ пишут о том, что тело подростка было обнаружено в воскресенье утром на козырьке подъезда одного из домов в Московском микрорайоне Бежицкого района. Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.

Брянская область Брянск

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