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Путин поручил организовать Петербургский международный юридический форум 19-23 мая

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 19-23 мая 2020 года Петербургского международного юридического форума.

Документ размещен в понедельник на портале правовой информации.

Минюсту России поручено организовать подготовку и проведение форума. Согласно распоряжению, МИД России, правительство Санкт-Петербурга и Управление делами президента должны оказать содействие в подготовке и проведении мероприятия. МВД России, Росгвардии и ФСБ предписано обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения форума и безопасность его участников.

Владимир Путин Санкт-Петербург

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