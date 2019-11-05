В Челябинской области проверят больницу, где пациентку умыли грязной тряпкой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Челябинской области проверит работу городской больницы №2 Миасса в связи с появлением в соцсетях видео, на котором санитарка умывает пациентку грязной тряпкой.

"По результатам проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры", - сообщили в региональном Минздраве агентству "Интерфакс".

Видео инцидента накануне появилось в интернете. На кадрах видно, как уборщица (или санитарка) заходит в палату, где испачкан пол, макает тряпку в таз с грязной водой и умывает ей сидящую на кровати голую растрепанную пациентку. Предположительно, ролик сняла ее соседка по палате.

Пресс-службе больницы пояснила СМИ, что у пациентки с видеозаписи расстройство личности, она не может контролировать свое поведение. Женщина оказалась в общей палате, так как в больнице нет свободных одноместных палат.