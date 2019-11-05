На Алтае четверо детей отравились, выпив найденную у реки бутылку с тосолом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Врачи в Алтайском крае борются за жизни четверых детей, которые, предположительно, выпили тосол, найденный на берегу реки. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального Минздрава РФ во вторник.

По предварительным данным, 1 ноября четверо мальчиков в Панкрушихинском районе региона обнаружили на берегу реки бутылку с тосолом и выпили жидкость. 2 ноября их родители обратились в больницу в связи с резким ухудшением здоровья детей.

В пресс-центре отметили, что дети были госпитализированы с отравлением. Двое находятся в Панкрушихинской центральной районной больнице, их состояние стабильное. Еще двое находятся в краевом центре охраны материнства и детства - одного из них доставили туда вертолетом.

Подробности происшествия устанавливаются.