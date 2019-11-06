Бывшего следователя МВД будут судить за хищение изъятых миллионов

Деньги хранились в его сейфе и бесследно оттуда пропали

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы начал рассматривать дело бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Его обвиняют в хищении 52,8 млн рублей, которые следователи изъяли из банковской ячейки в ходе расследования хищения 1 млрд рублей у Спецстроя, пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, деньги хранились в сейфе в кабинете Ходько и пропали оттуда в период с 5 июля по 1 августа 2017 года. Бывший следователь вину не признает. Он утверждает, что в тот период уходил в отпуск, и деньги мог взять кто-то из его сотрудников. Он допускает только, что вовремя не оформил изъятие.

В июне 2016 года Ходько возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении предпринимателей Кадыра Караханова, Вахи Арцыгова и Арсена Ошакбаева. Их подозревали в крупном хищении на подрядах Спецстроя. Следствие узнало, что подозреваемые хранили деньги в арендованной банковской ячейке. Сотрудники Ходько оттуда изъяли $740 00, 59 500 евро и 1,5 млн рублей. Наличные сложили в сейф в кабинете Ходько в Газетном переулке.

Затем адвокат Караханова Владимир Стравинский попросил следователей военного управления СКР, куда перешло дело его клиента, проверить законность изъятия этих денег, которые принадлежали родственникам подозреваемых. Оказалось, что изъятые из ячейки деньги военным следователям не передали, но и в сейфе Ходько этих денег больше не было, напоминает газета.

Сначала по факту было возбуждено уголовное дело о краже. Ходько проходил по нему свидетелем. Затем ему предъявили обвинение в растрате, и в октябре 2018 года он был арестован.

Адвокат бывшего следователя Глеб Попов заявил, что в деле нет ни прямых, ни косвенных доказательств вины его клиента.