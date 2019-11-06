В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Тагила, который с женой задолжал кредиторам 25 млн рублей, облил бензином пристава, который пришел выселять его семью. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его словам, после этого должник пригрозил покончить с собой.

Пристав сейчас вне опасности, а должнику грозит уголовная ответственность, добавил собеседник агентства.

По факту угрозы поджечь горючую жидкость в присутствии приставов началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба Свердловского управления СКР. Там уточнили, что инцидент произошел 6 ноября.

В пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов рассказали, что мужчина накопил долги на 7 млн рублей и в его отношении открыты несколько исполнительных производств. Долги его жены составляют 18 млн рублей. Исполнительные производства, по котором приставы пришли выселять должника и еще двух человек из квартиры, были возбуждены в 2017 году. От них несколько раз требовали съехать, и эти сроки переносились. Должники безуспешно пытались оспорить эти требования в суде.

Теперь действия приставов приостановлены до тех пор, пока не будет принято решение о возбуждении в отношении должника уголовного дела о применении насилия к представителю власти, заявили в УФССП.