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В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

По словам Дмитрия Пескова, желание перемен есть в обществе всегда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

"Честно говоря, я не знаком с результатами этого соцопроса или исследования, поэтому я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать итоги опроса.

Вместе с тем пресс-секретарь президента заметил, что "желание перемен присутствует в обществе всегда".

"Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются", - добавил Песков.

Согласно опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране выросла за последние два года с 42 до 59%. По мнению 52% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы.

Дмитрий Песков

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