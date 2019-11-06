В Кемерове ранен известный кузбасский адвокат

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Известный кузбасский адвокат госпитализирован с огнестрельным ранением после нападения неизвестного в центе Кемерово в среду вечером, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Нападение произошло около часа назад, нападавший задержан", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по предварительным данным пострадавшим является сопредседатель коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергей Учитель.

Агентство пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.