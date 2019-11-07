Полицейский госпитализирован в Петербурге после погони за нарушителем

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге водитель, пытаясь скрыться от погони за нарушение, наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По их данным, инцидент произошёл в ночь на четверг. Водитель автомобиля "Фольксваген" не выполнил требование сотрудников полиции предоставить для проверки документы и попытался скрыться.

Полицейские начали преследовать машину нарушителя, мужчину удалось остановить, сообщили в МВД.

Однако после этого водитель снова попытался скрыться: он совершил наезд на одного из правоохранителей и уехал. "Для остановки данного автомобиля в соответствии с Федеральным законом "О полиции" было применено табельное оружие", - отмечается в сообщении.

В итоге водитель иномарки все же был задержан, брошенный им автомобиль обнаружили неподалеку.

"Водитель-нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщил представитель ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" уточнили, что сотрудник полиции госпитализирован.