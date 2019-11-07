Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджогах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Хакасии полицейские задержали жителя села Балыкса по подозрению в серии поджогов жилья и хозяйственных построек, сообщили в региональном управлении МВД. Это начальник пожарной части N45 Аскизского района, заявил начальник республиканской противопожарной службы Сергей Танаков.

Задержанному 26 лет. По версии следствия, с 30 августа по 28 октября он пять раз поджигал жилые дома, бани и гараж. Ранее он был судим за кражу.

Сейчас подозреваемого арестовали по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

До решения суда его увольнять не будут, отметил Танаков.