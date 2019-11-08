Песков заверил, что "Википедию" блокировать не предлагается

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Владимир Путин не предлагал запретить или закрыть доступ к "Википедии", он предложил сделать российскую энциклопедию, в которой будет гарантирована достоверность опубликованных сведений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства предложил заменить "Википедию" онлайн-версией новой Большой российской энциклопедии 5 ноября на заседании Совета при президенте по русскому языку.

В Кремле заметили, что это заявление вызвало широкую дискуссию, отметил Песков.

"Естественно, Википедия - это уважаемый, популярный ресурс, самый обновляемый, и то, что имел в виду президент и некоторые выступающие, это то, что, при всем уважении, все-таки информация, опубликованная в Википедии и регулярно обновляемая, она никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность", - объяснил он.

По словам пресс-секретаря, Путин предлагал сделать "доступный и гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний". Песков предложил проверить слова президента по стенограмме на сайте Кремля.

В ходе заседания совета его участники отмечали, что суды стали основывать свои решения на "Википедии" и ее толкованиях и что в ходе обучения дети "пользуются непроверенными источниками информации, такими как "Википедия", и просто традиционными поисковыми системами, которые не способны гарантировать достоверность данных".

Путин в связи с этим предложил заменить "Википедию" "новой Большой российской энциклопедией в электронном виде": "Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме".