Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. INTERFAX.RU - Тарифы ЖКХ благодаря внесенным в законодательство изменениям удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, (...) которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство", - сказал Артемьев.

Он отметил, что в некоторых случаях сегодня тарифы "повышать можно, но только с разрешения правительства и ФАС".

"Вакханалия 90-х и 2000-х годов - а только в прошлом году таких превышений было более 800 - она прекращена", - добавил глава антимонопольного ведомства.

По его мнению, в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы.

"Установив один раз, по принципу "инфляция минус" - утверждено вами, утверждено правительством РФ, - мы тем самым будем не повышать, а снижать (тарифы - ИФ) в подавляющем большинстве - в 90% случаев эти тарифы будут снижаться", - сказал Артемьев.