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В РПЦ возложили на родителей вину за интернет-зависимость их детей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов возложил на современных родителей ответственность за то, что их дети впали в зависимость от гаджетов.

"(Родители - ИФ) молятся Господу: отврати моего ребенка от интернета, от игрушек... У меня всегда вопрос: а кто купил игрушки? "А он просил!" А бритву не просил поиграть?" - сказал отец Димитрий, отвечая на вопросы слушателей в эфире радио "Радонеж".

По его мнению, зависимость от интернета - болезнь, от которой нужно лечиться, так же как от игромании и прочих "маний". Священник не согласен с мнением, будто в наши дни эту зависимость преодолеть нельзя. "Требуются волевые усилия, потому что всегда - начать курить труднее, чем бросить, или стать пьяницей гораздо легче, чем трезвенником", - заметил священник РПЦ, сообщив, что появились врачи, которые занимаются этой проблемой.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал молодежь к критическому осмыслению информации из интернета и посоветовал учиться сопротивляться "информационному потоку", обрушивающемуся на пользователей из Сети.

Димитрий Смирнов РПЦ

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