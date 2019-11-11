Священник РПЦ призвал отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что у алкоголиков необходимо отбирать детей, однако делать это надо не в рамках ювенальной юстиции, а при помощи правоохранительных органов.

"У пьющих родителей, серьезно пьющих, нужно обязательно отбирать детей, я так считаю. Потому что это психически больные люди, и они могут довести до психического уродства и своих детей. Это очень опасно. Детей надо спасать", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

Он отметил, что если кто-то видит, что родитель избивает ребенка, следует "поймать за руку и повести в милицию". В ответ ведущий программы заметил, что полиция предпочитает не связываться с подобными инцидентами, на что священник РПЦ заметил, что "милиция, как всякие нормальные люди, работать не хочет", поэтому "гражданское общество должно заставить".

По словам главы патриаршей комиссии, на такие случаи нужно реагировать без помощи ювенальной юстиции, которую в России "за европейско-американские деньги пробивают" в интересах ЛГБТ-сообщества, нуждающегося, по его утверждению, в детях. "А откуда их поставлять? Только те (дети - ИФ), которых отобрали (у родителей в рамках ювенальной юстиции - ИФ)", - сказал священник, добавив, что под эти цели создается структура, которая отнимает чужих детей "без суда и следствия".

Ранее в понедельник в эфире радио "Радонеж" Димитрий Смирнов возложил на современных родителей ответственность за то, что их дети впали в зависимость от гаджетов и интернета.