Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя в Железнодорожном суде Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому. Процесс по ее делу отложили до 14 ноября, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова-на-Дону.

Стришняя и ее брат Иван Стришний были задержаны 29 июня и арестованы на следующий день. Их обвинили в вымогательстве 70 млн рублей у бизнесмена весной 2010 года. По версии следствия, тогда оба подозреваемых состояли в "банде Цапка", а деньги они получили от сельхозпредпринимателя, который собирался взять кредит в Россельхозбанке. После массового убийства в станице Кущевская 4 ноября 2010 года он пожаловался на вымогательство.

В суде 30 июля адвокат Стришней Эдуард Чургулия говорил, что она инвалид второй группы, у нее тяжелое онкологическое заболевание и ей необходимо постоянно принимать лекарства, которые она может получать только лично.

Бывший муж Стришней Вячеслав Цеповяз отбывает срок в колонии строгого режима. Его судили вместе с другими членами "банды Цапка" после убийства Кущевской, и приговорили к 19 годам и 10 месяцам. Жена в 2019 году с ним развелась и взыскала с него больше 4 млн рублей.