Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не получали просьб от Эво Моралеса об убежище. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители ушедшего в отставку лидера Боливии не выходили на связь с российскими властями.

- Один из основателей организации "Белые каски" найден мертвым в Стамбуле. По неподтвержденным данным, британец Джеймс Ле Мезюрье упал с балкона. В "Белых касках" подтвердили гибель Ле Мезюрье.

- Доцента Олега Соколова арестовали по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в Петербурге. Срок содержания под стражей - до 9 января. В ходе заседания Соколов заявил, что он поссорился с Ещенко и она напала на него с ножом. Он сказал, что девушка "превратилась в чудовище" и ревновала его к детям. Между тем в понедельник удалось найти останки Ещенко: они оказались в реке Екатерингофка в 3,5 км от того места, где из воды достали Соколова.

- Женщина с двумя детьми выпала из окна на северо-востоке Москвы. Мать и младший ребенок погибли на месте, второй ребенок попал в реанимацию. Утром погибшая вызывала скорую, однако приехавшей бригаде никто не открыл. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

- Следствие засекретило "дело Голунова". Об этом стало известно на заседании суда, когда рассматривалась жалоба защиты журналиста на бездействие следователей. Голунов позднее заявил, что через два дня после подачи жалобы расследование было продлено на 8 месяцев, и на фоне волокиты он увидел необходимость силами общественности установить истину по делу о подброшенных ему наркотиках.

- В Москве задумались о расширении зоны платной парковки. По данным "Коммерсанта", речь идет о 27 улицах на Таганке и об участках на дублере Ломоносовского проспекта возле станции метро "Университет". По обеим инициативам решение будет принято в ноябре.

- Alibaba установила рекорд продаж в День холостяков. За сутки покупатели набрали товаров на $38,3 млрд.