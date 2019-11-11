В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

СК возбудил уголовное дело об убийстве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины и ребенка, выпавших из окна на северо-востоке Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинский районе, обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид 6 лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что по неизвестным причинам, женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в доме №6 на улице Чичерина. Он сообщил, что женщина выпала с двумя детьми - девочкой в возрасте полутора лет и шестилетним мальчиком. Женщина и девочка в результате падения скончались, мальчик госпитализирован в одну из больниц в тяжелом состоянии, сообщил источник.