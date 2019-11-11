Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Сотрудник полиции у дома в Бабушкинском районе, где из окна выпали женщина и двое детей Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Женщина, которая в понедельник утром выпала из окна жилой многоэтажки в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, перед происшествием вызвала бригаду скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"В 8:22 в понедельник в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи поступил звонок от мамы ребенка для консультации о состоянии здоровья ребенка. После консультации старшим врачом-педиатром принято решение о направлении бригады скорой медицинской помощи. В 8:28 с поводом "снижение аппетита, сонливость" направлена общепрофильная бригада", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что бригада медиков прибыла по адресу в 8:36, однако дверь в квартиру дверь не открыли, телефон места вызова не отвечал. "В 8:40 от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации. На месте происшествия машины были через пять минут, в 8:45", - рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что прибывшие медики оказали на месте происшествия помощь ребенку около шести лет, после чего в крайне тяжелом состоянии доставили малыша в одну из детских больниц. Специалисты также констатировали смерть матери и второго ребенка на месте ЧП.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что по неизвестным причинам, женщина с двумя детьми (девочкой в возрасте полутора лет и шестилетним мальчиком) выпала из окна квартиры "девятиэтажки" на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в доме шесть на улице Чичерина, добавил собеседник агентства.

Позже представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова рассказала, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины и ребенка, выпавших из окна на северо-востоке Москвы.