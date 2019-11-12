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Череп из реки Мойки оказался учебным материалом

Череп из реки Мойки оказался учебным материалом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Череп, найденный на дне Мойки в Санкт-Петербурге во время поисков убитой аспирантки, оказался учебным материалом, сообщает во вторник "Фонтанка".

Убийство девушки доцентом СПбГУ

В следственном комитете Петербурга изданию рассказали, что череп не принадлежит жертве убийства, он мог использоваться как пособие по анатомии для студентов медицинских вузов.

Ранее сообщалось, что водолазы, искавшие фрагменты тела 24-летней Анастасии Ещенко, обнаружили на дне реки скелетированные останки, не принадлежавшие жертве доцента СПбГУ, историка Олега Соколова.

Соколов был задержан 9 ноября. Его достали из Мойки с двумя женскими руками и травматическим пистолетом в рюкзаке. В его квартире была найдена голова жертвы, часть останков отнесло по течению реки Екатерингофки, поиски продолжаются.

Историк признался в убийстве Ещенко, которая была его сожительницей. По данным следствия, он убил девушку четырьмя выстрелами, а на следующий день расчленил труп, чтобы замести следы. Мужчина арестован.

Санкт-Петербург

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