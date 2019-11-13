Вода в реке Объяснения во Владивостоке окрасилась в необычный зеленый цвет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура выясняет причины, по которым вода в реке Объяснения во Владивостоке окрасилась в ядовито-зеленый цвет.

"По данному факту Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель надзорного ведомства.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно, что вода в реке приобрела яркий зеленый цвет. Горожане предполагали, что причиной этого могло стать загрязнение химикатами. По словам очевидцев, сейчас вода в реке приобретает обычный цвет.

Река Объяснения протекает по территории Владивостока и впадает в бухту Золотой Рог.