Сотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группа сотрудников "Аэрофлота" пожаловалась в прокуратуру на блогера Александра Соколовского, который опубликовал в своем инстаграме критический отзыв об одном из своих перелетов, использовав при этом нецензурную брань.

"Одна из фотографий с диспетчерами в форменной одежде работников по наземному обслуживанию пассажиров рейсов ПАО "Аэрофлот" сопровождена надписью #аэрофлот у...и (негодяи - ИФ)", - говорится в заявлении, с которым ознакомился "Интерфакс".

Авторы обращения расценили надпись как оскорбление в адрес каждого из работников "Аэрофлота" по наземному обслуживанию.

"Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания", - говорится в заявлении. Авторы просят привлечь Соколовского к административной ответственности, поскольку "такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам... не может остаться безнаказанным".

Под обращением подписалось 148 работников "Аэрофлота".

Ранее СМИ сообщали о том, что "Аэрофлот" лишил Соколовского привилегий постоянного клиента по программе "Аэрофлот Бонус" из-за его критического поста в инстаграме; запись была сделана в виде сторис и автоматически удалилась через сутки после публикации. Возмущение Соколовского было связано с экстренной посадкой рейса Москва-Ницца в Вене, после которой, по словам блогера, "Аэрофлот" отказался доставить пассажиров в пункт назначения, предложив им вернуться в "Шереметьево" и ждать нового рейса в Ниццу.

В конце прошлого года "Аэрофлот" также лишил бонусов по программе лояльности журналиста Дмитрия Алешковского, который опубликовал в своем твиттере пост с критикой руководства авиакомпании.