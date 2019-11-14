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В Новосибирске арестован директор оборонного предприятия

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске арестован Амир Алямов, управляющий директор АО "НИИ электронных приборов" (НИИЭП, входит в концерн "Техмаш" "Ростеха"), в институте прошли следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме, решается вопрос, кто будет временным руководителем института.

Алямова подозревают в должностных преступлениях и даче взятки, рассказал информированный источник "Интерфакса". По его данным, директора НИИ арестовали на два месяца, меру пресечения ему избрал Новосибирский гарнизонный военный суд, дело расследуют органы военного следствия СКР.

НИИЭП разрабатывает системы ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического. Предприятие также выпускает бортовые компьютеры и автоматику для различных систем вооружения и военной техники - от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия.

Новосибирск НИИЭП Ростех Амир Алямов Новосибирский гарнизонный военный суд СКР

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