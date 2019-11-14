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Водительские права Брежнева ушли на торгах за 1,5 млн рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева на управление всеми видами транспорта, выданное ему в 1976 году, продали на аукционе "Литфонда" за 1 млн 550 тысяч рублей.

Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров. Водительское удостоверение ААК № 000077 (10,5х7,5 см), которое давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление любым транспортом, находится в отличном состоянии.

Вместе с водительским удостоверением на торги был выставлен талон предупреждений, в котором отмечались нарушения водителя.

"Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича (родился 19 декабря 1906 - ИФ). По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова", - сообщали ранее в ноябре в "Литфонде".

Эстимейт водительского удостоверения был 1 млн 350 тыс. - 1 млн 500 тыс. рублей.

Леонид Брежнев Литфонд Сергей Бурмистров

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