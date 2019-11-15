Рубль вечером вырос к доллару и евро вслед за позитивной динамикой валют ЕМ и дорожающей нефтью

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,77 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,46 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,9 копейки - до 66,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах вслед за валютами emerging markets и дорожающей нефтью. Рыночный позитив был вновь связан с надеждами на прогресс между США и Китаем после того, как министр торговли США Уилбур Росс заявил, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По его словам, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на текущей торговле, а также на намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их, передавало слова Росса издание Fox Business.

"Важно убедиться, что сделка соответствует нашим ожиданиям", - добавил Росс. Он думает, что соглашение в конце концов будет достигнуто с "очень высокой вероятностью", но, добавил министр, "дьявол всегда кроется в деталях".

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в ходе пятничных торгов рубль демонстрирует легкое укрепление, аналогичная динамика наблюдается по всему спектру валют emerging markets. "Укрепление валют ЕМ вызвано снижением доллара на Forex; его котировки снижаются к большинству мировых валют на фоне ожиданий телефонных переговоров по торговой сделке между представителями США и Китая позднее в пятницу. Любой позитив на эту тему дает почву для укрепления валют ЕМ, однако в целом, не следует закладывать особых ожиданий на прорыв. Сейчас основная рыночная риторика сводится все же к тому, что за торговой войной кроются глубокие разногласия между США и Китаем в вопросе использования технологий. Любое заключение сделки будет носить характер заморозки разногласий на эту тему, фундаментально они не будут решены. В итоге, это будет иметь лишь краткосрочный эффект на рисковые активы", - отметила Наумова.

"Укреплению отечественной валюты способствовал ряд факторов. Так, в целом на большинстве валютных площадках развивающихся рынков к окончанию дня наблюдалась коррекция доллара к локальным валютам, отражая вновь возросшие надежды инвесторов на достижение урегулирования по торговому вопросу между США и Китаем. Определенную поддержку рублю оказывали растущие котировки нефти и, кроме того, доллар всю вторую половину дня корректировался и к основным валютам на Forex (положительная динамика евро на Forex удерживала единую европейскую валюту на российском рынке вблизи нуля к рублю, несмотря на укрепление отечественной валюты к доллару). Наконец, в пятницу стартовал очередной период обязательных платежей в бюджет, хотя первые выплаты в виде страховых взносов оказывали лишь незначительную поддержку рублю в силу сохранения достаточно комфортных условий на локальном денежном рынке", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня стартовал ноябрьский налоговый период. Пик налоговых выплат в этом месяце традиционно приходится на 25-28 число, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, причем в ноябре традиционно общий объем выплат составляет меньше привычного (по нашей оценке, в этом месяце в период 25-28 числа объем платежей составит 1,1 трлн рублей). Напомним, что согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи $62 за баррель и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб./$1. Сегодня ожидаем консолидации пары "доллар-рубль" вблизи отметки в 64 руб./$1. На горизонте недели видим основания для повторного ухода выше этой отметки", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу, однако готовятся завершить неделю в минусе на фоне роста запасов в США и увеличения добычи в других странах, которые обеспечат достаточное предложение на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве выросла на 0,75% - до $62,75 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,77% - до $57,32 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете, опубликованном в пятницу, прогнозирует, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году вырастут на 1,8 млн б/с. В 2020 году, как ожидается, поставки вырастут на 2,3 млн б/с.

При этом МЭА сохраняет свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1 млн б/с - до 100,3 млн б/с, говорится в отчете.

Согласно подсчетам МЭА, страны ОПЕК в октябре добыли 29,91 млн баррелей в сутки по сравнению с 28,85 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 115%. Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение на 109%. В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в октябре 2019 года была исполнена на 111%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,2 копейки, до 63,8881 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,5 копейки, до 70,4111 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 29,69 копейки по отношению к четвергу и составил 63,8387 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 по Москве опустился на 27,44 копейки и составил 63,8536 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 69,14 млн, из которых $599,679 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 469,461 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 20,07 копейки по отношению к четвергу, до 70,3681 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 11,69 копейки и составил 70,4122 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR518,484 млн, из которых EUR199,974 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR318,51 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,63% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего дня - 6,74%, 6,79% и 6,81% годовых.