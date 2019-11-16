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В "Новой России" сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь на субботу в поезде Тамбов-Москва, информацию подтвердили "Интерфаксу" несколько источников в "Новой России".

Причина смерти официально пока не установлена.

"Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе... О дате и месте похорон мы сообщим", - сообщила на своей странице в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.

В отделении МВД по Павелецкому вокзалу Москвы, куда прибыл поезд, в котором скончался Исаев, от комментариев отказались.

Накануне вечером Исаев сел в поезд и написал пост в свой телеграм-канал, подкрепив его фотографией. "С чувством выполненного долга отправляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными", - сказал он.

Никите Исаеву был 41 год.

Новая Россия Никита Исаев

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