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Мосгорсуд продлил арест бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" по делу о шпионаже

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 14 декабря по ходатайству следствия оставил под арестом бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Карине Цуркан предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ. Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" вменяют то, что "она 16 августа 2004 года стала агентом молдавской спецслужбы, после чего "21 апреля 2015 года в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго "об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний" в сфере международного сотрудничества. 29 сентября того же года Цуркан, по версии следствия, передала этот документ спецслужбе Молдавии.

Вину Цуркан не признает. Свое преследование бывший топ-менеджер "Интер РАО" связывала с попыткой сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

Карина Цуркан Интер РАО Мосгорсуд Молдавия

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