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Жители дома в Екатеринбурге заперли коммунальщиков в подвале ради починки трубы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Жители дома на улице Бажова в Екатеринбурге заперли в подвале аварийную бригаду, чтобы она решила проблему с прорывом трубы, сообщает в субботу Ura.ru.

Информацию изданию подтвердили в УМВД России по Екатеринбургу. Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть отдела полиции №7, проводится проверка.

По данным сайта e1.ru, на квартальных теплосетях произошел прорыв, и подвал дома начало заливать кипятком. При этом Екатеринбургская теплосетевая компания развесила объявления о том, что ремонтные работы начнутся только в понедельник. Жильцы пострадавшего дома решили, что работники управляющей компании смогут решить проблему раньше.

Между тем начальник юридического отдела управляющей компании Октябрьского района Николай Гордеев заявил в беседе с e1.ru, что прорыв трубы произошел на территории, которая находится вне зоны их ответственности. "А жители немного не поняли этот момент. И когда наши сотрудники, аварийная бригада, поехали туда на вызов, жильцы их закрыли в подвале, пытались удержать там, пока они не устранят аварию", - сказал он, добавив, что коммунальщики просидели в подвале около 25 минут.

Екатеринбург

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