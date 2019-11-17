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Жители ста домов в Новосибирске остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирске сто жилых домов и несколько социальных учреждений остались без горячей воды и отопления из-за прорыва теплотрассы, сообщает в воскресение пресс-служба регионального МЧС.

"17 ноября в 19:15 (по местному времени) поступило сообщение о том, что произошел порыв теплотрассы диаметром 300 мм по адресу ул. Выборная, 122. Под отключение попали 153 объекта (86 - многоквартирных жилых домов, 14 - частных жилых домов, 2 - школы, 4 - детских сада, 1 - поликлиника и 46 - прочих объектов)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, место прорыва обнаружено. Участок теплотрассы перекрыт, проводится откачка воды из теплокамеры.

По данным Гисметео, в Новосибирске температура воздуха сейчас составляет минус 5,3 градуса.

Новосибирск

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