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Подполковник полиции на Урале насмерть сбил женщину

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник ОВД Кушвы (Свердловская область) в понедельник на своем автомобиле Kia наехал на женщину 1957 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте, она погибла.

"Подполковник полиции 1978 года рождения без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля Kia, допустил наезд на пешехода", - говорится в сообщении руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель прошел медосвидетельствование, в его крови алкоголь не обнаружен.

Проводится проверка.

Свердловская область

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