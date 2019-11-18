Вологодский суд отказал ПФР в возврате пенсии, перечисленной умершему мужчине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Вологодской области отказал Пенсионному фонду РФ (ПФР) в возврате по ошибке перечисленных умершему мужчине денег, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С иском в суд о взыскании денег с вологодской кредитной организации обратилось управление ПФР в Воронеже. Как следует из материалов дела, в 2016 году фонд по ошибке продолжал перечислять пенсию на счет уже умершего гражданина, поскольку региональное управление ПФР не известили о смерти мужчины.

Между тем, у этого мужчины был долг по договору займа и судебные приставы взыскивали с него задолженность, списывая деньги со счета должника, на который он получал пенсию, в пользу упомянутой кредитной организации, отмечается в сообщении пресс-службы.

Управление ПФР требовало взыскать с кредитной организации деньги, полученные из пенсии умершего гражданина, считая их неосновательным обогащением - всего 7 тыс. 404 рубля.

Арбитражный суд Вологодской области, решение которого 15 ноября поддержал Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды пояснили, что в данном случае ПФР нарушил закон, продолжая выплачивать пенсию россиянину после его смерти. При этом деньги с банковского счета списывали на основании вступившего в законную силу судебного акта. Это означает, что спорные деньги кредитная организация получила законно, решили в судах.

Кроме того, фонд не предоставил суду доказательств того, что фирма знала о смерти должника, получая через приставов деньги с его счета, отметили судьи.

В ноябре 2018 года сообщалось, что житель Тульской области более 15 лет скрывал факт смерти своей матери, получая по доверенности за нее пенсию.