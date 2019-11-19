Главный нарколог назвал условие легализации марихуаны в медицинских целях

В России начали поиски каннабиоидов, которые бы не вызывали психозов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России начали исследования по использованию марихуаны в лечебных целях, заявил главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он подчеркнул, что если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет.

Нарколог объяснил, что суть исследований - в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. По его словам, при курении табака психозы возникают редко, а при употреблении марихуаны - в 1-3% случаях.

"Это очень большая цифра, и психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека, так что о легализации говорить не приходится", - отметил Брюн.

Исследования только начались, чем они закончатся, чиновники не знают, поэтому говорить об использовании конопли для лечения еще рано, заключил он.