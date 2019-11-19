Госдума приняла закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о стимулирующих выплатах врачам за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Так, закон предусматривает выделение в 2020-2022 годах средств территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) для выплат премий медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

Всего на эти цели планируется направлять 1,2 млрд рублей в год, пояснял ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Кроме того, закон изменяет источник софинансирования расходов российских регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС.

Сейчас эти расходы покрываются за счет федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), после вступления в силу закона они будут обеспечиваться из федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в ноябре о премиях для врачей за ранее выявление онкозаболеваний сообщала глава Минздрава Вероника Скворцова. Для премирования за каждый подтвержденный случай впервые выявленного онкологического заболевания предлагается выделять по 1 тысяче рублей: 500 рублей - врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, за исключением руководителя медицинской организации, и 500 рублей всего - для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак.