Врачей будут премировать за каждое первое обнаружение онкологического заболевания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о мерах, которые со следующего года должны увеличить эффективность диспансеризации и профилактики, в частности, раковых заболеваний.

"С 2020 года также вводится дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях", - сказала Скворцова на заседании правительства в четверг.

Проект постановления правительства, разработанный Минздравом, был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов в конце июля. Для премирования за каждый подтвержденный случай впервые выявленного онкологического заболевания предлагается выделять по 1 тысяче рублей: 500 рублей - врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, за исключением руководителя медицинской организации и 500 рублей всего - для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак.

Кроме того, отметила министр, "для приоритизации профилактики с 2019 года все профилактические мероприятия выведены из-под душевого финансового норматива ОМС в самостоятельный тариф".

"С 2020 года запланировано выведение из-под душевого норматива наиболее сложных видов диагностических исследований, необходимых на втором этапе диспансеризации, прежде всего для диагностики онкологических заболеваний", - отметила она.

Это позволит сократить предельные сроки ожидания диагностических исследований в случае подозрения онкологического заболевания - до семи рабочих дней, а для других заболеваний - до 14 дней, подчеркнула Скворцова.

По ее словам, сейчас 3,381 тыс. медицинских организаций участвуют во всероссийской диспансеризации, расширен график проведения диспансеризации: теперь в подавляющем большинстве организаций ее можно пройти в вечернее время и в субботу. "Со следующего года все уполномоченные поликлиники будут поддерживать комфортный для работающих граждан график работы, помощь в составлении индивидуальных расписаний будут осуществлять страховые представители", - пообещала Скворцова.

Она сообщила, что благодаря проведенному комплексу мероприятий за 9 месяцев 2019 года полностью прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры более 41 млн человек, из них 24,2 млн взрослых, что превышает 69% от запланированного объема на этот год. "Вместе с тем, по предварительным данным, охвачены профилактическими мероприятиями уже более 49 млн человек - это 80% от запланированного объема на год", - добавила глава Минздрава.

По ее словам, Саха-Якутия, Тамбовская и Астраханская области, Республика Алтай и Хабаровский край являются лидерами по организации у себя профилактических осмотров и диспансеризации.